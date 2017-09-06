Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в районе Акербата

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в ходе операции по взятию Акербата, заявил командующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Поддерживая наступление сирийской армии, самолеты ВКС нанесли 329 ударов по позициям террористов. В результате было уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков ИГ*.

"Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой — подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Благодаря созданию трех колец окружения, группировка террористов в этом районе была расчленена, и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям", — рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Сейчас сирийская армия зачищает местность от террористов к западу и северу от Акербата.

Также, по словам Суровикина, сирийские войска за две недели добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение ИГ* на востоке и в центральной части страны. В частности, им удалось разблокировать Дейр-эз-Зор — крупнейший оставшийся оплот боевиков в Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России

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