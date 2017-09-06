Россия экстренно передала жителям Дейр-эз-Зора гуманитарную помощь

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно отправляет находившимся в блокаде более трех лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости, сообщает Минобороны России.

"Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно направляет находившимся в блокаде более трех лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в освобожденных сирийскими войсками районах города боевики ИГ* уничтожили практически всю инфраструктуру жизнеобеспечения. Были взорваны все электроподстанции и станции водоснабжения, разрушены и уничтожены больницы, школы, социальные учреждения.

Согласно сообщению, в городе не работает водопровод, закрыты все предприятия, жилые дома, промышленные и административные здания, площади и детские учреждения заминированы боевиками при отступлении. В направляемой российским Центром примирения колонне с гуманитарной помощью станции очистки воды, мобильные дизельгенераторы, питьевая бутилированная вода, продуктовые наборы и медикаменты.

Помимо этого, в ближайшее время город посетят бригады медиков для оказания помощи всем нуждающимся жителям. В настоящее время специалистами российского Центра примирения проводится оценка объемов необходимой гуманитарной помощи и состояния объектов жизнеобеспечения города (станций энерго- и водоснабжения, медицинских пунктов, хлебопекарен).

"Сирийским инженерным подразделениям, которые ранее были подготовлены специалистами российского международного противоминного центра, направлены дополнительные средства обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования для скорейшей очистки города", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещена в России

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