Интернационал ИГ*: окраины Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ‍

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГ* в районе города Дейр-эз-Зора удерживали боевики-выходцы из России и стран СНГ. Во время штурма укрепленного района террористов были уничтожены более двухсот человек.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него были окружены террористами ИГ* более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон города продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

Во вторник стало известно, что сирийские военные смогли прорвать окружение боевиков на юго-западном направлении.

Готовились к осаде

Как рассказали в российском Минобороны, сирийские войска захватили крупный укрепрайон террористов. Операция проходила при поддержке ВКС и ВМФ России, которые накануне нанесли удары по позициям ИГ*.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что опорные пункты боевиков были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей.

В ходе операции сирийские военные уничтожили 12 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом. Также были убиты более двухсот боевиков.

Военные отмечают, что террористы готовились к длительной осаде: под землей были обустроены жилые помещения, склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, боевики подготовили запасы продуктов питания и медикаментов.

Значение Дейр-эз-Зора

"На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами", — рассказали в Минобороны, добавив, что все подходы к опорному пункту были заминированы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что освобождение Дейр-эз-Зора приведет к окончательной деморализации ИГ*.

"Понятно, что длительное время вообще считалось, что группировка, которая находилась в районе Дейр-эз-Зора, была опорно-ключевая и самая важная. Оттуда сегодня развитие получали все действия… организаций ИГ*… Окончание данной операции приведет не только к уничтожению группировки, находящейся в этом районе, но, прежде всего, к окончательной их деморализации, — сказал Клинцевич РИА Новости.

При этом член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что сирийская армия способна освободить Дейр-эз-Зор.

Кто воюет на стороне ИГ*

"Они (правительственные войска. — Прим. ред.) доказали, что находятся на достаточно высоком уровне и в тактическом мастерстве: они умеют вести операции на окружение противника, рассечение его группировки. Достаточно стойкими они показали себя при отражении контратак террористов с массированным использованием "джихад-мобилей", то есть начиненных взрывчаткой", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков ИГ* в Сирии воюют четыре тысячи выходцев из России.

"Это не надуманная проблема. У нас четыре тысячи человек только из Российской Федерации, по нашим предварительным подсчетам, там находятся в Сирии. И 4,5 тысячи — 5 тысяч примерно из стран СНГ, из Средней Азии в основном", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Для нас это реальная угроза. Они пытаются вернуться, некоторые возвращаются. Мы и начали-то наши операции там в Сирии только потому, что понимали, к чему дело идет", — добавил тогда российский лидер.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, по данным спецслужб, боевики активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

*Террористическая организация, запрещенная в России.