Интернационал ИГ*: окраины Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ‍

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГ* в районе города Дейр-эз-Зора удерживали боевики-выходцы из России и стран СНГ. Во время штурма укрепленного района террористов были уничтожены более двухсот человек.
Во вторник стало известно, что сирийские военные смогли прорвать окружение боевиков на юго-западном направлении.
Готовились к осаде
Как рассказали в российском Минобороны, сирийские войска захватили крупный укрепрайон террористов. Операция проходила при поддержке ВКС и ВМФ России, которые накануне нанесли удары по позициям ИГ*.
"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В ходе операции сирийские военные уничтожили 12 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом. Также были убиты более двухсот боевиков.
Военные отмечают, что террористы готовились к длительной осаде: под землей были обустроены жилые помещения, склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, боевики подготовили запасы продуктов питания и медикаментов.
Значение Дейр-эз-Зора
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что освобождение Дейр-эз-Зора приведет к окончательной деморализации ИГ*.
"Понятно, что длительное время вообще считалось, что группировка, которая находилась в районе Дейр-эз-Зора, была опорно-ключевая и самая важная. Оттуда сегодня развитие получали все действия… организаций ИГ*… Окончание данной операции приведет не только к уничтожению группировки, находящейся в этом районе, но, прежде всего, к окончательной их деморализации, — сказал Клинцевич РИА Новости.
При этом член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что сирийская армия способна освободить Дейр-эз-Зор.
Кто воюет на стороне ИГ*
В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков ИГ* в Сирии воюют четыре тысячи выходцев из России.
"Это не надуманная проблема. У нас четыре тысячи человек только из Российской Федерации, по нашим предварительным подсчетам, там находятся в Сирии. И 4,5 тысячи — 5 тысяч примерно из стран СНГ, из Средней Азии в основном", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
В апреле директор ФСБ Александр Бортников говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, по данным спецслужб, боевики активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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