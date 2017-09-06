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Война в Сирии
Война в Сирии

Интернационал ИГ*: окраины Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ‍

08:4206.09.2017
(обновлено: 08:47 06.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фотоРазрушенные здания в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГ* в районе города Дейр-эз-Зора удерживали боевики-выходцы из России и стран СНГ. Во время штурма укрепленного района террористов были уничтожены более двухсот человек.

Бойцы армии САР прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него были окружены террористами ИГ* более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон города продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

Во вторник стало известно, что сирийские военные смогли прорвать окружение боевиков на юго-западном направлении.

Готовились к осаде

Как рассказали в российском Минобороны, сирийские войска захватили крупный укрепрайон террористов. Операция проходила при поддержке ВКС и ВМФ России, которые накануне нанесли удары по позициям ИГ*.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Бойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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В Минобороны подчеркнули, что опорные пункты боевиков были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей.

В ходе операции сирийские военные уничтожили 12 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом. Также были убиты более двухсот боевиков.

Военные отмечают, что террористы готовились к длительной осаде: под землей были обустроены жилые помещения, склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, боевики подготовили запасы продуктов питания и медикаментов.

Сирийские военные и бойцы с оружием около города Дейр-эз-Зор, где была прорвана трехлетняя осада ИГ*. 4 сентября 2017
© AP Photo / SANA
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"На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами", — рассказали в Минобороны, добавив, что все подходы к опорному пункту были заминированы.

Значение Дейр-эз-Зора

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что освобождение Дейр-эз-Зора приведет к окончательной деморализации ИГ*.

"Понятно, что длительное время вообще считалось, что группировка, которая находилась в районе Дейр-эз-Зора, была опорно-ключевая и самая важная. Оттуда сегодня развитие получали все действия… организаций ИГ*… Окончание данной операции приведет не только к уничтожению группировки, находящейся в этом районе, но, прежде всего, к окончательной их деморализации, — сказал Клинцевич РИА Новости.

При этом член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что сирийская армия способна освободить Дейр-эз-Зор.

Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. 4 сентября 2017
© Фото : SANA
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"Они (правительственные войска. — Прим. ред.) доказали, что находятся на достаточно высоком уровне и в тактическом мастерстве: они умеют вести операции на окружение противника, рассечение его группировки. Достаточно стойкими они показали себя при отражении контратак террористов с массированным использованием "джихад-мобилей", то есть начиненных взрывчаткой", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кто воюет на стороне ИГ*

В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков ИГ* в Сирии воюют четыре тысячи выходцев из России.

"Это не надуманная проблема. У нас четыре тысячи человек только из Российской Федерации, по нашим предварительным подсчетам, там находятся в Сирии. И 4,5 тысячи — 5 тысяч примерно из стран СНГ, из Средней Азии в основном", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Для нас это реальная угроза. Они пытаются вернуться, некоторые возвращаются. Мы и начали-то наши операции там в Сирии только потому, что понимали, к чему дело идет", — добавил тогда российский лидер.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, по данным спецслужб, боевики активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Наступательная операция против ИГ* в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Наступательная операция против ИГ* в Сирии

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