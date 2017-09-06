Асад получил поздравление Путина в связи со снятием блокады Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад получил письмо с поздравлениями от президента России Владимира Путина, где сказано, что Москва готова продолжить поддерживать сирийскую армию в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба президента Сирии.
"Президент Асад получил поздравительное послание от президента России Владимира Путина в связи со снятием осады города Дейр-эз-Зор, где он высоко оценил значимость этой стратегической победы, обозначил ее как важный этап на пути к освобождению сирийской земли от терроризма, подтвердил готовность своего государства продолжить поддержку сирийской армии, а так же выразил уверенность в победе и возвращению мира в Сирии", — написано в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.
Президент Сирии Башар Асад уже поздравил с победой командиров обороны города и гарнизона авиабазы расположенный рядом с Дейр-эз-Зор и поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту мирного население на протяжении более трех лет, несмотря на численное превосходство террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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