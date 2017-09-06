Асад получил поздравление Путина в связи со снятием блокады Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад получил письмо с поздравлениями от президента России Владимира Путина, где сказано, что Москва готова продолжить поддерживать сирийскую армию в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба президента Сирии.

"Президент Асад получил поздравительное послание от президента России Владимира Путина в связи со снятием осады города Дейр-эз-Зор, где он высоко оценил значимость этой стратегической победы, обозначил ее как важный этап на пути к освобождению сирийской земли от терроризма, подтвердил готовность своего государства продолжить поддержку сирийской армии, а так же выразил уверенность в победе и возвращению мира в Сирии", — написано в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.

Президент Сирии Башар Асад уже поздравил с победой командиров обороны города и гарнизона авиабазы расположенный рядом с Дейр-эз-Зор и поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту мирного население на протяжении более трех лет, несмотря на численное превосходство террористов.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещенная в России.