МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бойцы сирийской армии могут приступить к освобождению военного аэродрома вблизи города Дейр-эз-Зор от боевиков "Исламского государства*" (ИГ*, запрещена в РФ) уже в ближайшие часы, заявил РИА Новости губернатор провинции Мухаммед Ибрахим Самра.

"Точечные удары сирийской и российской авиации уничтожили многие штабы террористов ДАИШ* (арабский вариант названия ИГ* — ред.). Например, в районах аль-Абгалия, аль-Аяш, Айн абу Джума, ат-Табна, Джибаль Сарда и аль-Тих. В ближайшие несколько часов наступающие части сирийской армии встретятся и начнут освобождение осажденного военного аэродрома, а также жилых кварталов Харабуш, аль-Джафра и ас-Синаа", — заявил губернатор.

Он рассказал, что во вторник в районе газоперерабатывающего завода развернулись ожесточенные бои между армией и террористами. В результате столкновений, сообщил чиновник, военные уничтожили семь бомб и множество единиц тяжелого вооружения. Также были ликвидированы десятки террористов. В настоящее время военные находятся в двух-трех километрах от города, добавил Самра.

Собеседник агентства также отметил, что авиация международной коалиции сыграла отрицательную роль в сражениях за эти районы. "Она уничтожила много наших зданий, школ, мостов, университетов, электростанции и другие важные объекты провинции, — констатировал Самра, отметив, что все эти действия "поддерживали террористов". "Вчера коалиция открыла огонь по мирному населению, много людей погибло в районе ас-Салихия, аль-Маядин и пригородах аль-Букамаль", — добавил он.

По словам губернатора, на данный момент от 50% до 60% территории провинции находится под контролем террористических группировок. "Учитывая численность и готовность сирийской армии, а также воздушную поддержку российской авиации, можно сказать, что город будет освобожден в ближайшие дни. Нужно понимать, что Дейр-эз-Зор — столица восточной Сирии", — сказал чиновник.

Самра отметил, что были перерезаны пути снабжения боевиков на дорогах Пальмира — эс-Сухна и Ракка — Дейр-эз-Зор, в результате чего террористы лишились 70% своих маршрутов. "Мы контролируем 40% территории провинции, работают практически все учреждения, я сам нахожусь тут же. Вчера с приходом армии в рядах террористов произошло смятение. Жители выходят к армии, выражая свою полную лояльность", — заключил собеседник агентства.

*Запрещенная в России террористическая организация

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