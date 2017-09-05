Путин поздравил Асада с деблокированием Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил сирийского лидера Башара Асада с успехом операции по деблокированию Дейр-эз-Зора, сказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

"Президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики (Башару) Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с этим важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что детали телеграммы будут сообщены в дальнейшем.

Как отметили ранее в Минобороны РФ, удар ВКС помог сирийской армии прорвать оборону террористов и деблокировать город Дейр-эз-Зор. Как отмечает ведомство, авиация ВКС и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники боевиков на подступах к городу. Были уничтожены ряд крупных укрепленных районов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов.

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