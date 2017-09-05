Прорыв блокады Дейр-эз-Зора: победа близка, но успокаиваться рано

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сирийская армия близка к исторической победе — снятию трехлетней блокады с города Дейр-эз-Зор, административного центра одноименной провинции на востоке страны примерно в 100 км от границы с Ираком.

Но хотя это станет важной победой над ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), успокаиваться пока рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Прорыв

Дейр-эз-Зор, расположенный на реке Евфрат, с лета 2014 года находится в блокаде боевиков ИГ*, его оборону ведет сирийская армия и ополчение. В ближайшее время ситуация может поменяться: сейчас сирийская армия при поддержке авиации ВКС России ведет Дейр-эз-Зор активное наступление.

Днем 5 сентября стало известно, что подразделение правительственных войск и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков ИГ* на юго-западном направлении и встретились с защитниками города Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил РИА Новости источник, приближенный к движению "Хезболлах", чьи бойцы также принимают участие в наступательной операции на стороне сирийской армии.

"Сирийская армия и союзники прорвали окружение ИГ*, которое продолжалось более трех лет. Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами, находившимися на территории 137-1 механизированной бригады (армии САР) на западной (окраине) города", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, говорить о полном снятии осады города пока преждевременно, однако это может случиться в ближайшие дни.

По сообщению Минобороны РФ, боевики пытались остановить прорыв сирийской армии, используя смертников на бронеавтомобилях. "Террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войск были уничтожены более 50 "джихадмобилей" террористов", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, сирийские правительственные войска в настоящее время расширяют участок прорыва в Дейр-эз-Зоре и ведут уличные бои.

Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора

Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с командующими обороной Дейр-эз-Зора поздравил защитников города со снятием блокады, сообщила пресс-служба президента Сирии.

"Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с бригадным генералом Рафиком Шахада, командующим отделом безопасности; генералом Хаманом Мохаммедом, командующим 17-й бригадой; и генералом Исамом Захреддином, командующим 17-й бригадой национальной гвардии; защитниками авиабазы: вы доказали своей стойкостью, что вы ответственны перед будущими поколениями. В истории будет записано, как вы, несмотря на свою малочисленность, пожертвовали самым ценным ради мирных граждан… Сегодня вы со своими друзьями плечом к плечу сражались ради снятия осады города", — говорится в сообщении пресс-службы сирийского руководителя.

ВКС и ВМФ России поддержали наступление

Наступление сирийской армии и ополченцев было поддержано ударами российских Воздушно-космических сил (ВКС) и ВМФ.

По информации Минобороны РФ, массированный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники боевиков на подступах к городу нанесла авиация ВКС РФ, с борта фрегата "Адмирал Эссен" были выпущены крылатые ракеты "Калибр".

Был уничтожен ряд крупных укрепрайонов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов, сообщило российское военное ведомство.

Успокаиваться рано

Финал войны в Сирии близок, но успокаиваться еще рано, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

"На мой взгляд, безусловно, финал достаточно близок… Одновременно это, на мой взгляд, произошло благодаря тем зонам, где деэскалация, которые были созданы во взаимодействии с другими странами, которые борются с терроризмом непосредственно в Сирии", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий вместе с тем подчеркнул, что "нельзя самоуспокаиваться, потому что все равно группировки, хоть они и разрозненные, но, тем не менее, они могут еще наносить удары самое главное, к сожалению, по мирному населению".

"Но вместе с тем, на мой взгляд, главный оплот тех сосредоточений террористов "Исламского государства"*, запрещенного в РФ, он, будем говорить, практически уничтожен", — подытожил Швыткин.

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что после прорыва блокады Дейр-эз-Зора борьба с террористами будет вестись на востоке и севере Сирии в мелких населенных пунктах.

"В дальнейшем после прорыва блокады Дейр-эз-Зора будет необходимо наступление на очаги "Исламского государства" в восточном и северном направлениях. Боевые действия будут разворачиваться в мелких поселках по этим направлениям, если войскам не придется участвовать во взятии Ракки, что тоже вероятно, так как Ракка пока еще не взята", — сказал Сивков РИА Новости.

Прорыв блокады Дейр-эз-Зора является переломным моментом в ходе войны в Сирии, однако еще не означает ее окончания; правительству страны необходимо продолжать наступление, что, в свою очередь, поможет и продолжению политического диалога, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

"Позиции террористов в Сирии сильно ослаблены, они вместе с потерей окрестностей Дейр-эз-Зора лишаются и серьезных финансовых доходов, поскольку в этих районах есть месторождения нефти, которые ранее контролировались террористами", — сказала Супонина РИА Новости.

Однако, по мнению эксперта, прорыв блокады "еще не означает окончание войны в Сирии". "Надо продолжать наступление, что поможет и продолжению политического диалога, поскольку сирийское правительство в ходе него будет выступать с еще более прочных позиций", — подчеркнула собеседница агентства.