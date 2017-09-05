В Дейр-эз-Зоре уничтожили более 50 джихадмобилей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Боевики пытались остановить прорыв сирийской правительственной армии в Дейр-эз-Зоре, используя смертников на бронеавтомобилях, уничтожено более 50 таких машин, сообщает Минобороны России.

"Террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войска были уничтожены более 50 джихадмобилей террористов", — говорится в сообщении.

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