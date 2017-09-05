Эксперт рассказал, где будет идти борьба с ИГ* после прорыва в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. После прорыва блокады Дейр-эз-Зора борьба с террористами группировки "Исламское государство"* будет вестись на востоке и севере Сирии в мелких населенных пунктах, считает президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее стало известно, что передовые отряды сирийской армии и союзные силы прорвали окружение ИГ* на юго-западном направлении, соединившись с защитниками Дейр-эз-Зора.

"В дальнейшем после прорыва блокады Дейр-эз-Зора будет необходимо наступление на очаги "Исламского государства" в восточном и северном направлениях. Боевые действия будут разворачиваться в мелких поселках по этим направлениям, если войскам не придется участвовать во взятии Ракки, что тоже вероятно, так как Ракка пока еще не взята", — сказал Сивков РИА Новости.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение о том, что президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с командующими обороны Дейр-эз-Зора поздравил защитников города со снятием трехлетней блокады, организованной террористами ИГ.

Он также отметил, что Воздушно-космические силы России сыграли значительную роль в борьбе с ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, в то время как "роль ВМФ в разгроме ИГ* относительно невелика, так как были произведены лишь одиночные удары по особо важным объектам крылатыми ракетами типа "Калибр".