Командующим войсками коалиции США по борьбе с ИГ* назначен генерал Пол Фанк

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский генерал Пол Фанк назначен новым командующим войсками возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ*, сообщил во вторник штаб коалиции.

Силы коалиции до нынешнего времени возглавлял генерал Стивен Таунсенд.

По информации штаба, поступившей в РИА Новости, Фанк сейчас командует 3-м мотоброневым корпусом ВС США.

Выступая на церемонии передачи полномочий, глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел выразил уверенность в том, что данный корпус сможет продолжать оказывать давление на ИГ* в Ираке и Сирии. По словам Вотела, ранее действия корпуса привели к восстановлению контроля над рядом стратегических районов, а также к началу освобождения Мосула.

Со своей стороны генерал Фанк отметил, что ИГ* заставила коалицию "глубже заглянуть в самое сердце тьмы". Действия коалиции он назвал прекрасными. По словам Фанка, "это привело к реальным переменам, и теперь ИГ* отступает".

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*Террористическая организация, запрещенная в России.