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Война в Сирии
Война в Сирии

Атака с моря: фрегат ВМФ ударил "Калибрами" по боевикам в Сирии

16:2405.09.2017
(обновлено: 17:05 05.09.2017)
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© Минобороны РФПуски крылатых ракет Калибр фрегатом Адмирал Эссен по объектам ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в СирииПуски крылатых ракет Калибр фрегатом Адмирал Эссен по объектам ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии
© Минобороны РФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Эссен" атаковал крылатыми ракетами "Калибр" объекты группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-эз-Зора, уничтожив, склады с вооружением и завод по ремонту бронетехники.

Пуски прошли утром из Средиземного моря. Удар пришелся на окрестности города Эш-Шол. Основу бандформирования, удерживающего город, составляют выходцы из России и СНГ.

"Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*", — заявили в ведомстве.

Видео ракетного обстрела объектов ИГ (запрещена в РФ) в Сирии ракетами
Минобороны опубликовало видео уничтожения объектов ИГ* в Сирии ракетами
В результате удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков, что подтвердили данные разведки и беспилотников.

"Пуски крылатых ракет также способствовали срыву планов боевиков ИГИЛ* по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор", — подчеркнули военные.

Сирийская армия ведет наступление на город Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС. По словам российских военных, разгром боевиков станет стратегическим поражением ИГ* в Сирии. Накануне на востоке провинции Хама был полностью освобожден от боевиков город Акербат.

Удары с моря

Ранее корабельная группировка ВМФ уже осуществляла пуски "Калибров" по силам ИГ*.

Корабли Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет по позициям боевиков ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Почему в мире не заметили "Калибр"
Весной ракетами атаковали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки.

В конце июня российские фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Хама.

Тогда из восточной части акватории Средиземного моря по боевикам запустили шесть ракет. В результате были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. Военные отметили, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. Оставшихся террористов уничтожили бомбардировщики ВКС.

Впервые ракеты "Калибр" использовали против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет по 11 объектам международных террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.

Превосходят "Томагавк"

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, крылатые ракеты "Калибр" зарекомендовали себя с первого удара по террористам в Сирии.

Удар Калибров по объектам ИГ* в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Ракеты "Калибр" уничтожили за два месяца шесть объектов ИГ* в Сирии

"Все ракеты тогда долетели и попали в цель, нанеся непоправимый ущерб ИГ*. Мало того, они пролетели над территорией Ирана, Ирака, и ни одна из ракет не сбилась с курса. Точно так же действовали наши ракеты, запущенные с надводных кораблей, с подводных лодок в акватории Средиземного моря. Еще один пример того, как действуют наши крылатые ракеты, – это удар по укрепленным пунктам в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, где они разнесли в пух и прах укрепления террористов ИГ*, в котором, как сообщается, были выходцы из России и СНГ", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, крылатые ракеты "Калибр" значительно превосходят американские ракеты "Томагавк".

"Напомню, что из 59 "Томагавков", запущенных по авиабазе ("Шайрат" — прим. ред.), долетели меньше половины. Куда делись остальные, никто не знает. А наши ракеты поразили все цели. Поэтому их эффективность доказана на практике. Весь мир знает, что у России есть ракеты большой дальности — высокоточное оружие", — отметил Литовкин.

О "Калибрах"

Первый универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" установили на ракетном корабле Каспийской флотилии "Дагестан". Комплекс может применять несколько типов высокоточных ракет как по надводным, так и по береговым целям на больших дальностях.

Атомная подводная лодка Северного флота Северодвинск в акватории Баринцева моря перед пуском крылатой ракеты Калибр. 18 августа 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эксперт: пуск "Калибров" вновь вызовет на Западе "ритуальный скулеж"
Ракеты "Калибр" и "Оникс" специально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Позже ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли (фрегаты и корветы проектов 22350 и 22380, а также малые ракетные корабли типа "Буян-М").

"Калибры" могут поражать объекты на расстоянии 2600 километров и преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: при полете ракеты постоянно меняют высоту и направление, что делает их обнаружение очень сложной задачей.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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