Эксперт: прорыв блокады Дейр-эз-Зора не означает окончания войны в Сирии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Прорыв блокады Дейр-эз-Зора является переломным моментом в ходе войны в Сирии, однако еще не означает ее окончания; правительству страны необходимо продолжать наступление, что, в свою очередь, поможет и продолжению политического диалога, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

Источник, приближенный к "Хезболлах", чьи бойцы принимают участие в наступательной операции на стороне правительственных сил САР, ранее сообщил РИА Новости, что отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на юго-западном направлении и встретились с защитниками города Дейр-эз-Зор. Позднее президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с командующими обороны Дейр-эз-Зора поздравил защитников города со снятием трехлетней блокады, организованной ИГ*.

"Прорыв блокады Дейр-эз-Зора сирийской армией и союзниками — это переломный момент в ходе войны в Сирии. Сирийское правительство отвоевывает все больше территорий, а террористическая группировка ДАИШ*, также известная как "Исламское государство", теряет свои опорные пункты. Позиции террористов в Сирии сильно ослаблены, они вместе с потерей окрестностей Дейр-эз-Зора лишаются и серьезных финансовых доходов, поскольку в этих районах есть месторождения нефти, которые ранее контролировались террористами", — сказала Супонина РИА Новости.

Однако, по мнению эксперта, прорыв блокады "еще не означает окончание войны в Сирии". "Надо продолжать наступление, что поможет и продолжению политического диалога, поскольку сирийское правительство в ходе него будет выступать с еще более прочных позиций", — подчеркнула Супонина.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Российская сторона в лице представителей Центра по примирению враждующих сторону в Сирии, помимо налаживания диалога между правительственными силами и оппозицией, на постоянной основе проводит гуманитарные акции и оказывает медицинскую помощь местному населению, в том числе в зонах деэскалации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.