Жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв трехлетней блокады

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Дейр-эз-Зора вышли на улицы, празднуя победу над террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) и прорыв трехлетней блокады города, сообщили РИА Новости по телефону очевидцы.

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.

"Люди на улицах города уже начали праздновать победу над террористами ИГ*, скандируя слова в поддержку и в благодарность армии", — рассказал собеседник агентства.

Источник приближенный к "Хезболлах" рассказал РИА Новости, что по созданному коридору в районе 137-й бригады пребывает бронетехника и дополнительные подразделения армии и отряды союзных сил.

Президент Сирии Башар Асад уже поздравил с победой командиров обороны города и гарнизона авиабазы, расположенного рядом с Дейр-эз-Зором, и поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту мирного население на протяжении более трех лет, несмотря на численное превосходство террористов.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышли, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

*Запрещенная в России террористическая организация

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