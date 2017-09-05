Жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв трехлетней блокады

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Дейр-эз-Зора вышли на улицы, празднуя победу над террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) и прорыв трехлетней блокады города, сообщили РИА Новости по телефону очевидцы.
"Люди на улицах города уже начали праздновать победу над террористами ИГ*, скандируя слова в поддержку и в благодарность армии", — рассказал собеседник агентства.
Источник приближенный к "Хезболлах" рассказал РИА Новости, что по созданному коридору в районе 137-й бригады пребывает бронетехника и дополнительные подразделения армии и отряды союзных сил.
Президент Сирии Башар Асад уже поздравил с победой командиров обороны города и гарнизона авиабазы, расположенного рядом с Дейр-эз-Зором, и поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту мирного население на протяжении более трех лет, несмотря на численное превосходство террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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