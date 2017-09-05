Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой на ИГ*

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с командующими обороны Дейр-эз-Зора поздравил защитников города со снятием трехлетней блокады, организованной террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает пресс служба президента Сирии.

Ранее стало известно, что передовые отряды сирийской армии и союзные силы прорвали окружение ИГ* на юго-западном направлении, соединившись с защитниками Дейр-эз-Зор в районе действия 137-й механизированной бригады.

"Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с бригадным генералом Рафиком Шахада, командующим отделом безопасности; генералом Хаманом Мохаммедом, командующим 17-й бригадой; и генералом Исамом Захреддином, командующим 17-й бригадой национальной гвардии; защитниками авиабазы: вы доказали своей стойкостью, что вы ответственны перед будущими поколениями. В истории будет записано, как вы несмотря на свою малочисленность пожертвовали самым ценным ради мирных граждан… Сегодня вы со своими друзьями плечом к плечу сражались ради снятия осады города", — написано в сообщении пресс-службы.

*Террористическая организация, запрещена в России

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