ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков "Исламское государство*" (запрещена в РФ) на юго-западном направлении и встретились с защитниками города Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник, приближенный к "Хезболлах", чьи бойцы принимают участие в наступательной операции на стороне правительственных сил САР.

"Сирийская армия и союзники прорвали окружение ИГ*, которое продолжалось более трех лет. Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами находившимися на территории 137 механизированной бригады (армии САР) на западной (окраине) города",- рассказал собеседник агентства.

Осведомленный источник на месте, рассказал в свою очередь РИА Новости, что армия и союзные силы на южном направлении ведут ожесточенные бои в 35-40 километрах к югу от Дейр-эз-Зор. Бои сопровождаются массированными артиллерийскими и минометными обстрелами с обеих сторон с воздуха правительственным войскам оказывают поддержку самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии.

По словам источника говорить о полном снятии осады города пока преждевременно, однако это может случится в ближайшие дни.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*Запрещенная в России террористическая организация

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