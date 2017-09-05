Минобороны опубликовало видео ракетного удара по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ракетных пусков фрегата "Адмирал Эссен" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-Эз-Зора, видео опубликовано в Twitter.

На видео показано открытие защитных устройств шахт крылатых ракет "Калибр-НК". Пуски трех ракет вертикального старта осуществлены последовательно, при этом все ракеты ушли в направлении назначенных целей.

Ранее Минобороны сообщило, что 5 сентября фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России были осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство" в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор. Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*.

Отмечалось, что удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ.

Сообщается, что в результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков. Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

Согласно сообщению МО РФ, пуски крылатых ракет "Калибр" обеспечили развитие успеха продвижению сирийских правительственных войск, а также способствовали срыву планов боевиков ИГ* по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>