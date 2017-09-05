Фрегат ЧФ нанес удар по району в Сирии, где находились боевики из России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" нанес удар по району в окрестностях Эш-Шола в Сирии, удерживаемому бандформированием, в котором были боевики из России и стран СНГ, сообщает МО РФ.

"Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ отмечает, что сирийская армия продолжает операцию по уничтожению укрепленного района и крупной, хорошо вооруженной группировки "Исламского государства"* в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Подчеркивается, что разгром боевиков в районе Дейр-эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением ИГ в Сирии. Накануне на востоке провинции Хама был полностью освобожден от боевиков ИГ* город Акербат.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ