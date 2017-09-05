Фрегат "Адмирал Эссен" осуществил пуски ракет по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.

"Утром 5 сентября фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ* в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор. Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в РФ