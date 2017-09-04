Сирийская армия приступает к наступлению на ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сирийская армия подойдет к городу Дейр-эз-Зор, блокированному боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, в течение 48 часов, сообщил губернатор одноименной провинции Мухаммад Ибрагим Самра.

"Армейские герои прибудут в Дейр-эз-Зор самое большое в течение 24-48 часов", — сообщил губернатор провинции агентству Рейтер по телефону.

Он также отметил, что сирийские военные находятся в данный момент на расстоянии 18-20 километров от окраин города, который фактически находится в осадном положении с 2014 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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