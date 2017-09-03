Коалиция США сообщила о разделении конвоя ИГ*, идущего на север Сирии

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Автомобильный конвой боевиков группировки "Исламское государство"* и членов их семей, который находился в Сирии последние дни, разделился на две части, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на коалицию во главе с США по борьбе с ИГ*.

По данным коалиции, часть автобусов осталась в сирийской пустыне, а часть вернулась на подконтрольную властям страны территорию.

В коалиции также вновь заявили, что будут препятствовать проезду конвоя на территорию, подконтрольную ИГ*.

Ранее сообщалось, что конвой из 17 автобусов с "сотнями вооруженных боевиков ИГ*" и членами их семей остается в сирийской пустыне между Хумайма и Ас-Сукна. Он обеспечивается водой и продуктами.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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