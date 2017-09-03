Сирийская армия и российские ВКС уничтожили боевиков ИГ* в провинции Хама

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительственные силы САР и отряды добровольцев при активной поддержке российских ВКС освободила стратегически важный город Акербат, уничтожив террористов группировки "Исламское государство"*, сообщает Минобороны РФ.
Последний крупный очаг в центральной Сирии
Корреспондент агентства Sputnik также сообщал, что Акербат взят под огневой контроль сирийской армии.
Вечером того же дня Минобороны заявило об успешной операции по освобождению Акербата.
"Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России", — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что российские военные самолеты наносили удары по опорным пунктам, бронетехнике и огневым позициям артиллерии террористов.
Как сообщили в Минобороны, в ходе совместной операции удалось ликвидировать последний крупный оплот боевиков в центральной части Сирии.
Ранее командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что освобождение Акербата от террористов обезопасить "дорогу жизни" Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями нефти и газа.
Боевые действия у Дейр-эз-Зор
Другим плацдармом боевых действий является район Дейр-эз-Зор, где российские ВКС и сирийская правительственная армия продолжают наступление на одноименный город.
Ранее стало известно, что террористы перебрасывают свою технику в этот район для того, чтобы остановить наступление на Дейр-эз-Зор. Однако российские самолеты методично уничтожают автомобили боевиков, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.
Как сообщили в Минобороны, российским ВКС удалось уничтожить евять единиц бронетехники, шесть огневых позиций артиллерии, более двадцати автомобилей с боеприпасами и топливом, одну РСЗО, а также командный пункт и три склада с боеприпасами.
Террористы контролируют все меньше территории
Ранее в российском Генштабе заявили, что в ходе военной операции РФ в САР территория, подконтрольная правительственным силам, увеличилась в четыре раза.
В частности, разгромлен крупный оплот боевиков в Хаме и Хомсе, также освобождены провинции Латакия, Пальмира и Алеппо. Помимо этого, разблокирована ключевая транспортная магистраль, связывающая Дамаск с севером Сирии.
Кроме того, сирийская армия отбила многие нефтяные и газовые месторождения и вернула под свой контроль некоторые территории на юге у границ с Ираком и Иордании.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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