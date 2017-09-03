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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская армия и российские ВКС уничтожили боевиков ИГ* в провинции Хама

01:1903.09.2017
(обновлено: 01:26 03.09.2017)
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© Sputnik / Мохаммад МаруфУказатели на город Акербат. Архивное фотоУказатели на город Акербат. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммад Маруф

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительственные силы САР и отряды добровольцев при активной поддержке российских ВКС освободила стратегически важный город Акербат, уничтожив террористов группировки "Исламское государство"*, сообщает Минобороны РФ.

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В субботу утром в российском военном ведомстве отметили, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ сжимает кольцо вокруг террористов в районе Акербата. При этом сообщалось, что российские Су-34 и Су-35 дежурят в воздухе и наносят удары по целям боевиков.

Корреспондент агентства Sputnik также сообщал, что Акербат взят под огневой контроль сирийской армии.

Вечером того же дня Минобороны заявило об успешной операции по освобождению Акербата.

"Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России", — говорится в сообщении.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В ведомстве также подчеркнули, что российские военные самолеты наносили удары по опорным пунктам, бронетехнике и огневым позициям артиллерии террористов.

Как сообщили в Минобороны, в ходе совместной операции удалось ликвидировать последний крупный оплот боевиков в центральной части Сирии.

Ранее командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что освобождение Акербата от террористов обезопасить "дорогу жизни" Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями нефти и газа.

Боевые действия у Дейр-эз-Зор

Другим плацдармом боевых действий является район Дейр-эз-Зор, где российские ВКС и сирийская правительственная армия продолжают наступление на одноименный город.

Сирийские военнослужащие с флагом. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее стало известно, что террористы перебрасывают свою технику в этот район для того, чтобы остановить наступление на Дейр-эз-Зор. Однако российские самолеты методично уничтожают автомобили боевиков, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщили в Минобороны, российским ВКС удалось уничтожить евять единиц бронетехники, шесть огневых позиций артиллерии, более двадцати автомобилей с боеприпасами и топливом, одну РСЗО, а также командный пункт и три склада с боеприпасами.

Террористы контролируют все меньше территории

Ранее в российском Генштабе заявили, что в ходе военной операции РФ в САР территория, подконтрольная правительственным силам, увеличилась в четыре раза.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В частности, разгромлен крупный оплот боевиков в Хаме и Хомсе, также освобождены провинции Латакия, Пальмира и Алеппо. Помимо этого, разблокирована ключевая транспортная магистраль, связывающая Дамаск с севером Сирии.

Кроме того, сирийская армия отбила многие нефтяные и газовые месторождения и вернула под свой контроль некоторые территории на юге у границ с Ираком и Иордании.

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