БЕЙРУТ, 2 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что самолеты международной коалиции во главе с США блокировали колонну автобусов с боевиками ИГ* и их семьями в сирийской пустыне.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на информацию о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

"Американские самолеты блокировали движение автобусов, которые перевозят боевиков ИГ* и их семьи, в центре пустыни… Если эта ситуация будет продолжаться, то эти семьи, среди которых есть беременные женщины, ждет неизбежная смерть",- говорится в заявлении "Хезболлах".

В документе отмечается, что сирийские власти и "Хезболлах" полностью соблюдают обязательства, по которым они предоставили беспрепятственный проезд автобусам с боевиками по территории, контролируемой армией САР. "Заявления американцев, что они не хотят боевиков пропустить в Дейр-эз-Зор, противоречат их действиям. США оказывают помощь тысячам боевиков ИГ*, особенно иностранцам, которые бегут из Талль-Афара в районы, подконтрольные курдам", — сказано в заявлении.

В "Хезболлах" считают, что блокада автоколонны со стороны США никак не связана с борьбой с ИГ*. В ливанском шиитском движении предупредили, что в случае авиаудара по колонне помимо боевиков погибнут женщины, дети и старики. Руководство "Хезболлах" призвало международное сообщество вмешаться и предотвратить "отвратительную резню".

Ливанские военнослужащие и сотрудники МВД были похищены террористами в августе 2014 года при нападении боевиков на ливанский город Эрсаль. Часть пленных, которые попали в плен к боевикам "Джебхат ан-Нусра"*, удалось освободить путем переговоров, те, кто попал ИГ*, оказались убиты.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах". Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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