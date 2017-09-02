Минобороны обнародовало видео уничтожения боевиков у Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения большой колонны бронетехники боевиков в Сирии российскими самолетами.

Ранее сообщалось, что ВКС за двое суток уничтожили около 30 единиц техники "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

При этом сирийские правительственные войска при поддержке России продолжают успешное наступление в сторону города Дейр-эз-Зора (административный центр одноименной мухафазы).

*Террористическая организация, запрещенная в России