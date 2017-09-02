Россия круглосуточно уничтожает тяжелую технику ИГ* у Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили за двое суток около 30 единиц техники "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, ВКС уничтожили девять единиц бронетехники, шесть огневых позиций артиллерии, более двадцати автомобилей с боеприпасами и топливом, одну РСЗО, а также командный пункт и три склада с боеприпасами.

При этом сирийские правительственные войска при поддержке России продолжают успешное наступление в сторону города Дейр-эз-Зора (административный центр одноименной мухафазы).

Боевики перебрасывают технику

В Минобороны также сообщили, что боевики ИГ* не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск и перебрасывают в район Дейр-эз-Зора военную технику, в том числе машины повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, однако ВКС методично ее уничтожают.

В частности, на участке дороги "Дейр-эз-Зор — Расафе" российские самолеты уничтожили колонну боевиков из 12 автомобилей.

Удары по боевикам

В пятницу вечером телеканал "Звезда" опубликовал видео обстрела российскими вертолетами Ми-28Н и Ми-35 по позициям боевиков в районе Шаера — крупнейшего газового месторождения Сирии.

В ролике вертолеты атакуют ИГ неуправляемыми ракетами. После Ми-28Н атакует оборонительный рубеж противника, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение пехоты.

После оказанной российскими вертолетами огневой поддержки правительственные войска прорвались через позиции террористов, которые те занимали с лета 2014 года.

Кроме того, части сирийской армии освободили от боевиков девять поселений в окрестностях города Саламия в провинции Хама на западе Сирии.

ИГ* контролирует все меньше территории

Как отмечал ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, в ходе военной операции России в Сирии территория, подконтрольная правительству, увеличилась более чем в четыре раза.

В частности, он рассказал о разгроме крупных бандформирований в районах Хамы и Хомса, об освобождении провинции Латакия, Пальмиры и Алеппо. Кроме того, удалось разблокировать основную транспортную магистраль, которая связывает сирийскую столицу с севером.

Сирийской армии также удалось отбить многие нефтяные и газовые месторождения и вернуть под свой контроль некоторые территории на юге у границ с Ираком и Иордании.

Сейчас основные силы Дамаска сосредоточены именно в направлении Дейр-эз-Зора, который считается последним оплотом террористов в Сирии.

В июне Рудской сообщал, что гражданская война в Сирии фактически прекратилась после подписания в Астане меморандума о создании зон деэскалации.

*Террористическая организация, запрещенная в России