Запад "скрепя сердце" признает заслуги России в Сирии, заявил Небензя

ООН, 2 сен – РИА Новости. Западные страны "скрепя сердце" признают заслуги России в улучшении ситуации в Сирии, есть надежда выйти на путь скорого политического урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью российским СМИ в Нью-Йорке.

"Не признавать того, что на земле в Сирии происходят позитивные изменения, невозможно. Все страны, в том числе те, которые нам оппонировали, (…) не могут не признать, что эти позитивные сдвиги в области стабилизации в Сирии связаны с соответствующими усилиями России", — сказал Небензя.

Он отметил успехи в области борьбы с терроризмом и сокращение подконтрольных террористам районов, создание зон безопасности, обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи. "В этом смысле, может быть, скрепя сердце, но даже те, кто нас еще недавно отчаянно критиковал, вынуждены признавать, что ситуация улучшилась. Мы уже видим некий горизонт политического урегулирования, к которому стремимся", — подчеркнул он.

Небензя не исключил, что сирийская проблематика будет обсуждаться и в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Процесс идет, он вызывает у нас оптимизм. Это вызывает надежду на то, что мы скоро встанем на твердый путь политического урегулирования", — подчеркнул дипломат. Политическое урегулирование, по его словам, подразумевает вовлечение правительства Сирии и оппозицию.

"Мы в Сирии хотим одного: мы хотим политического урегулирования, мы хотим, чтобы сирийцы сами решили свою судьбу, мы хотим сохранения сирийской государственности", — заявил Небензя.

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