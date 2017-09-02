ИГ* перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* перебрасывают в район Дейр-эз-Зора бронетехнику, вооружение и боеприпасы, ВКС России круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели, сообщает Минобороны России.
Добавляется, что российская авиация круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели – бронетехнику, склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии. "На участке автодороги Дейр-эз-Зор – Расафе была уничтожена крупная автомобильная колонна боевиков ИГИЛ* из 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы и оружие, а также машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами", — добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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