ИГ* перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* перебрасывают в район Дейр-эз-Зора бронетехнику, вооружение и боеприпасы, ВКС России круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели, сообщает Минобороны России.

"Боевики ИГИЛ* не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район Дейр-эз-Зора тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями", — говорится в сообщении.

Добавляется, что российская авиация круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели – бронетехнику, склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии. "На участке автодороги Дейр-эз-Зор – Расафе была уничтожена крупная автомобильная колонна боевиков ИГИЛ* из 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы и оружие, а также машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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