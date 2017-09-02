МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самолеты ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии около 30 единиц техники ИГ*, а также склады с боеприпасами, сообщает Минобороны России.

"За последние двое суток российскими самолетами уничтожено 9 единиц бронетехники, включая два танка, 6 огневых позиций артиллерии, одна РСЗО кустарного производства, 3 склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами", — говорится в сообщении.

При этом есть информация о том, что боевики перебрасывают в район тяжелую технику.

Группировка сирийских войск при поддержке ВКС России продолжает наступать в направлении Дейр-эз-Зора для деблокирования города. "Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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