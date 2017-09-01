Опубликовано видео удара "Ночного охотника" по боевикам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ми-28Н ("Ночной охотник") и Ми-35 нанесли удары по боевикам ИГ в Сирии, загнанным в "котел" правительственными войсками в в районе месторождения Шаер, следует из видеосюжета, опубликованного в пятницу на сайте телеканала "Звезда".

На опубликованных кадрах видно, как на позиции боевиков ИГ заходит российский боевой вертолет Ми-35, который выпускает неуправляемые снаряды по выявленной цели.

"После в наступление переходит сирийская пехота, однако упирается в плотный огнь противника. Вновь передаются координаты выявленных огневых точек. Сразу после выявления местоположения противника буквально над головами пехоты проходит российский Ми-28Н "Ночной охотник", — комментирует происходящее в ролике корреспондент "Звезды".

После оказанной "Ночным охотником" огневой поддержки подразделения армии Сирии прорвали "котел" террористов, в котором боевики находились с лета 2014 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.