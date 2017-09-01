ВКС России уничтожили более 900 объектов сирийских боевиков за неделю

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самолеты и беспилотники Воздушно-космических сил России за неделю совершили около 500 вылетов в Сирии, в результате которых уничтожено более 900 объектов террористов, разведано более 400 целей, сообщило Минобороны России.

В опубликованном в пятницу еженедельном отчете Минобороны об основных показателей деятельности Вооруженных сил России сообщается, что самолеты ВКС совершили более 350 вылетов в Сирии, в результате которых уничтожены "более 900 объектов международных террористических группировок".

В инфографике также сообщается, что за неделю беспилотники совершили более 130 вылетов на разведку, в результате которых "более 400 объектов боевиков обнаружено расчетами БПЛА (беспилотными летательными аппаратами – ред.)".

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