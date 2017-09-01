МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря действиям РФ и других заинтересованных стран в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии, по террористам нанесен мощный удар.

В своей статье в преддверии участия в саммите БРИКС Путин отметил, что Россия выступает за более тесную внешнеполитическую координацию стран БРИКС, прежде всего, в ООН и "Группе двадцати", а также в других международных структурах.

"Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке", — считает Путин.

По его словам, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. "Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесён мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — заявил Путин.

Что касается взаимодействия со странами БРИКС, то, по мнению российского президента, успешной реализации совместных задач способствует работа, построенная на принципах равноправия, уважения и учёта мнений друг друга, консенсуса.

"В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всём совпадают, ведётся терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач", — отметил Путин.

Кроме того, президент заявил, что Россия высоко ценит сложившееся в формате "пятёрки" разноплановое взаимодействие. "Конструктивное сотрудничество наших стран на международной арене направлено на формирование справедливого многополярного мироустройства, на создание равных для всех стран возможностей для развития", — написал он.

В статье Путин также говорит, что на саммите БРИКС Россия представит свои подходы к сотрудничеству в рамках этого крупного и авторитетного объединения, поделиться своим видением перспектив дальнейшего взаимодействия.

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