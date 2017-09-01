МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря действиям РФ и других заинтересованных стран в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии, по террористам нанесен мощный удар.
"Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке", — считает Путин.
По его словам, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. "Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесён мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — заявил Путин.
"В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всём совпадают, ведётся терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач", — отметил Путин.
В статье Путин также говорит, что на саммите БРИКС Россия представит свои подходы к сотрудничеству в рамках этого крупного и авторитетного объединения, поделиться своим видением перспектив дальнейшего взаимодействия.
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