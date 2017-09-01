ВКС уничтожили более 900 террористических объектов в Сирии за неделю

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили более 900 объектов международных террористических группировок в Сирии, свидетельствуют данные на сайте российского министерства обороны.

Согласно инфографике, самолеты российских ВКС за минувшую неделю совершили более 350 боевых вылетов в Сирии. Более 400 объектов боевиков были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов, беспилотники свыше 130 раз вылетали на разведку.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

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