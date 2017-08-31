Кадыров выступил за создание безопасных коридоров в Ираке и Сирии

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна. Архивное фото

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратится к руководству Минобороны России, Сирии и Ирака с просьбой обеспечить безопасные коридоры для женщин и детей, находящихся в местах боев.

Ранее матери россиянок, находящихся вместе со своими детьми в зоне конфликта на Ближнем Востоке, обратились с просьбой к лидерам государств помочь в организации безопасных коридоров, чтобы покинуть зону боевых действий. От их имени подготовлено письмо с просьбой оказать содействие в этом вопросе и направлено на имя главы МИД России Сергея Лаврова.

Он также отметил, что у Чечни достигнуты договорённости с руководством Сирии, Ирака и курдами, налажена система по возврату детей.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 31 2017 в 12:48 PDT

Активность матерей россиян, находящихся на Ближнем Востоке, стала наблюдаться после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров помог вернуть на родину российского мальчика – Билала Тагирова, увезенного отцом в Сирию втайне от родных и близких. Как отмечают женщины, если раньше они боялись даже говорить, что их дети находятся в Сирии и Ираке, то теперь у них появилась надежда на некую помощь.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

В четверг детский омбудсмен Анна Кузнецова отправилась в Грозный, где встретилась с Кадыровым. Встреча была посвящена дальнейшим шагам по возвращению детей из Ирака и Сирии. Кузнецова предложила создать горячую линию для родственников этих детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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