Конвой ИГ* вернулся в Дамаск после ударов ВВС коалиции, заявили в США

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд заявил, что конвой боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и их семей, направлявшийся в Дейр-эз-Зор, вернулся на подконтрольную властям САР территорию после ударов ВВС коалиции, передает агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что около 300 боевиков ИГ* и столько же членов их семей вывозятся с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат.

"Когда я пришел на эту конференцию около часа назад, автобусы были в движении. Они развернулись и уехали обратно на подконтрольные режиму (президента Сирии Башара Асада — ред.) территории", — сказал Таунсенд в ходе телеконференции из Багдада.

"Мы не наносили ударов по конвою. Но мы нанесли удар по каждому боевику ИГ* и транспортному средству, которое пыталось приблизиться к конвою", — отметил Таунсенд.

Ранее представитель президента США в коалиции Бретт Макгерк раскритиковал сделку по эвакуации боевиков через Сирию к иракской границе без согласия Ирака. Он заявил, что коалиция проследит за тем, чтобы эти террористы никогда не смогли попасть в Ирак.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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