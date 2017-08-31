Коалиция заявила о своем вкладе в разгром ИГ* в Талль-Афаре

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявила о своем вкладе в разгром группировки после заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади о разгроме боевиков в Талль-Афаре.

Ранее в четверг аль-Абади объявил о победе иракских военных над ИГ* в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава.

"Коалиция вносит свой вклад в разгром ИГ*, предоставляя иракским военным оборудование, подготовку, разведывательные данные, точную огневую поддержку и советы по военным вопросам лидерам", — говорится в заявлении штаба коалиции.

В документе отмечается, что благодаря работе коалиции с правительством и вооруженными силами Ирака армия страны смогла вернуть 90% своей территории из-под контроля ИГ*.

"Коалиция продолжит поддерживать правительство Ирака и вооруженные силы Ирака в их борьбе для разгрома ИГ* на западе провинции Анбар и (в районе — ред.) Эль-Хавиджа", — говорится в заявлении.

В нем содержится поздравление коалиции в адрес премьера и ВС страны с "блестящей победой" над ИГ*.

"Это является еще одним значительным достижением вооруженных сил Ирака, правительства и народа страны", — заявил в свою очередь командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.

Операция в Талль-Афаре на северо-западе Ирака велась с 20 августа. На прошлой неделе военные заявили о контроле над городом за исключением северного пригорода Аядыя.

*Запрещенная в России террористическая организация

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