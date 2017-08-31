"Шабаб-ас-Сунна" имеет доступ к химоружию в Сирии, сообщил российский МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По данным России, группировка "Шабаб ас-сунна" в Сирии имеет доступ к химическому оружию и намерена его использовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поступает тревожная информация. По имеющимся у российской стороны данным, вооруженная группировка "Шабаб ас-сунна" имеет доступ к химическому оружию", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, "в настоящее время на складе боеприпасов этого формирования в провинции Дераа находится несколько ракет с боевыми отравляющими веществами, и боевики, по нашим данным, планируют использовать это оружие в одном из населенных пунктов провинции Дераа".

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