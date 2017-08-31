Россия зафиксировала 13 нарушений в Сирии, Турция - три

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 13 случаев стрельбы в провинциях: Эль-Кунейтра — 12, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях Дамаск — одно, Хама — одно, Латакия — одно", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенный пункт Африн доставлено 150 школьных наборов; в населенном пункте Хасеке местному населению выдано три тонны продовольствия. Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2214. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 229.

*Террористическая организация, запрещена в России

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