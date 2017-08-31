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Война в Сирии
Война в Сирии

Главарь проамериканской группировки в Сирии рассказал о связи США с ИГ*

09:3531.08.2017
(обновлено: 09:36 31.08.2017)
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© AFP 2017 / Mohamad AbazeedСирийская оппозиция. Архивное фотоСирийская оппозиция. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamad Abazeed

ДАМАСК, 31 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики, ведущие подготовку на американской базе Ат-Танф под руководством инструкторов из США, продают американское оружие террористической группировке "Исламское государство"*, утверждает бывший начальник службы безопасности сирийского сектора базы Мухаммад Ассалам.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Скрытая поддержка выражалась продажей оружия ИГ*. Когда мы об этом узнали, мы сказали об этом американцам. Но они в свою очередь только еще больше начали поддерживать командира, поставленного ими над нами (главарь группировки "Магавир Эс-Саура"* Муганнат Атталя). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16, большое количество, после последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок", — рассказал Ассалам РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на американской базе в Ат-Танфе находятся сирийцы, готовые воевать с ИГ, однако есть часть, готовая воевать и против сирийской армии, такие как люди Муганната Атталя.

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра. Архивное фото
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
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"Они (американские военные) просили сирийцев воевать против армии САР, но достойные люди отказались, заявив, что наша группировка сформирована для борьбы с ИГ, а не с армией. Поэтому часть группы — выходцев из Дейр-эз-Зора — отправили на базу в Шаддади для борьбы с ИГ, а потом, возможно, для ведения боевых действий против правительственных сил", — отметил Ассалам.

Говоря о поддержке гражданского населения, Ассалам рассказал, что военнослужащие США не проявляли никакого внимания к мирным жителям, несмотря на то что лагеря беженцев расположены менее чем в 20 километрах от базы Ат-Танф. "Отсутствует полностью гуманитарная помощь, медицинская, и нет защиты гражданских", — сказал он.

Территорию базы "Эт-Танф" добровольно покинул и перешел на подконтрольную правительственным силам территорию 101 человек (41 боевик, 19 женщин и 41 ребенок). Группа в настоящее время проживает в лагере для беженцев "Харджелла" в окрестностях Дамаска.

*Террористическая организация, запрещена в России

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