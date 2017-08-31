Главарь проамериканской группировки в Сирии рассказал о связи США с ИГ*

ДАМАСК, 31 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики, ведущие подготовку на американской базе Ат-Танф под руководством инструкторов из США, продают американское оружие террористической группировке "Исламское государство"*, утверждает бывший начальник службы безопасности сирийского сектора базы Мухаммад Ассалам.
По словам собеседника агентства, на американской базе в Ат-Танфе находятся сирийцы, готовые воевать с ИГ, однако есть часть, готовая воевать и против сирийской армии, такие как люди Муганната Атталя.
Говоря о поддержке гражданского населения, Ассалам рассказал, что военнослужащие США не проявляли никакого внимания к мирным жителям, несмотря на то что лагеря беженцев расположены менее чем в 20 километрах от базы Ат-Танф. "Отсутствует полностью гуманитарная помощь, медицинская, и нет защиты гражданских", — сказал он.
Территорию базы "Эт-Танф" добровольно покинул и перешел на подконтрольную правительственным силам территорию 101 человек (41 боевик, 19 женщин и 41 ребенок). Группа в настоящее время проживает в лагере для беженцев "Харджелла" в окрестностях Дамаска.
*Террористическая организация, запрещена в России