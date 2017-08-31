В районе Африн в Алеппо создали комитет национального примирения

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Комитет национального примирения создан в районе Африн на северо-западе провинции Алеппо по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, сообщил во время совместного заседания комитетов, действующих в зонах деэскалации в Сирии, замкомандующего группировкой войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Алексей Ким.

В первой итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция совместного заседания велась из сирийских городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия. В состав комитетов, как сообщалось ранее, вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Несмотря на что, что в районе Африн нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации, и работает российский ЦПВС. По словам Кима, комитет национального примирения в районе Африн создан в конце августа, а участие представителей местного комитета в видеоконференции позволит более эффективно наладить процесс восстановления мирной жизни в Африне.

"Определены наиболее нуждающиеся районы, перечень медикаментов, проинспектированы школы, находящиеся в районе Африн. Восстановлению подлежит 26 школ, ремонту — 18 школ… В 18 населенных пунктах района полностью отсутствует инфраструктура, восстановление которой необходимо в первую очередь. Сейчас также планируется проведение гуманитарной акции в трех населенных пунктах района. В сентябре будут выданы 200 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые уже переданы комитету" — сказал Ким.

По словам заместителя главы комитета самоуправления по внешним связям района Африн Шиган Мухамад Мухамад, которая также приняла участие в видеоконференции, местные школьники с началом нового учебного года столкнутся с большими трудностями — в нескольких населенных пунктах есть полностью разрушенные школы.

"У нас в регионе 259 школ, в которых учится 48 тысяч учеников. Где-то некоторые школы полностью разрушены. Мы можем на следующем заседании предоставить список всех деревень, в которых школы нуждаются в реконструкции и ремонте", — сказала Мухамад. Она также добавила, что район нуждается в поставках сельскохозяйственной техники, так как местные жители в основном живут за счет сельского хозяйства.

"Мы испытываем острую нужду в медикаментах. От имени нашего руководства мы передали (российской стороне – ред.) список медикаментов, в которых нуждается наш регион", — добавила она.

Город Африн на севере провинции Алеппо, в большей степени заселенный курдами, расположен вблизи сирийско-турецкой границы и в 20 километрах от пограничного города Азаз, который контролируется радикальными группировками. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>