Россия пообещала содействовать национальным комитетам примирения в Сирии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Все вопросы, касающиеся примирения и обеспечения мирной жизни в зонах деэскалации в Сирии и возникающие по инициативе комитетов национального примирения в этих зонах, будут рассмотрены российской стороной в кратчайшие сроки, заявил командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин во время первого совместного заседания комитетов.
В итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия.
В составы комитетов по обеспечению мирной жизни в Сирии и урегулированию военного кризиса в стране вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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