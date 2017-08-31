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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия пообещала содействовать национальным комитетам примирения в Сирии

06:2031.08.2017
(обновлено: 06:22 31.08.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Все вопросы, касающиеся примирения и обеспечения мирной жизни в зонах деэскалации в Сирии и возникающие по инициативе комитетов национального примирения в этих зонах, будут рассмотрены российской стороной в кратчайшие сроки, заявил командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин во время первого совместного заседания комитетов.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Если будут (возникать) те вопросы, которые нужно немедленно рассмотреть, то мы готовы рассмотреть любой вопрос, который определит комитет национального примирения любой из зон, в кратчайшие сроки и максимально эффективно", — сказал Суровикин.

В итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия.

В составы комитетов по обеспечению мирной жизни в Сирии и урегулированию военного кризиса в стране вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ранее сообщалось, что правительства провинций Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны в Сирии провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны в стране учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие видеоконференции, по заявлению участников диалога, стали новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии.

Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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