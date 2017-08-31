Россия пообещала содействовать национальным комитетам примирения в Сирии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Все вопросы, касающиеся примирения и обеспечения мирной жизни в зонах деэскалации в Сирии и возникающие по инициативе комитетов национального примирения в этих зонах, будут рассмотрены российской стороной в кратчайшие сроки, заявил командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин во время первого совместного заседания комитетов.

"Если будут (возникать) те вопросы, которые нужно немедленно рассмотреть, то мы готовы рассмотреть любой вопрос, который определит комитет национального примирения любой из зон, в кратчайшие сроки и максимально эффективно", — сказал Суровикин.

В итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия.

В составы комитетов по обеспечению мирной жизни в Сирии и урегулированию военного кризиса в стране вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Ранее сообщалось, что правительства провинций Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны в Сирии провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны в стране учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие видеоконференции, по заявлению участников диалога, стали новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии.

Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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