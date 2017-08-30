ООН, 30 авг — РИА Новости. ООН поддерживает инициативу России по увеличению гуманитарных поставок в зоны деэскалации в Сирии, ее реализация зависит от действий правительства Сирии и вооруженных групп, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О"Брайен.

"Я бы хотел отметить нашу беспристрастную высокую оценку России и высказаться в поддержку представленной в Совете Безопасности ООН 9 августа инициативы по расширению гуманитарных операций в зонах деэскалации. Мы заверяем, что ООН и гуманитарные агентства активно работали над планированием и готовы оказать жизненно необходимую помощь людям", — заявил О"Брайен на заседании СБ ООН в среду.

По словам О"Брайена, недавняя доставка гуманитарной помощи в осажденные и труднодоступные районы показала, что это возможно "при наличии достаточной политической воли и активного участия России и других государств".

"Единственный путь гарантировать, что инициатива России будет иметь продолжительный успех — это обеспечить снятие административных барьеров со стороны сирийского правительства", — сказал замгенсека ООН. О"Брайен подчеркнул, что "негосударственные вооруженные группы также должны сотрудничать".

Ранее в августе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил Совбезу увеличить гуманитарные поставки в зоны деэскалации на юго-западе Сирии и на севере Хомса. На встрече в Астане 3-4 мая страны-гаранты (Россия, Турция и Иран) подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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