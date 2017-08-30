Боевики в Алеппо по видеосвязи заявили российским военным о желании сдаться

БЕЙРУТ, 30 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Главарь крупного незаконного бандформирования на границе провинций Идлиб и Алеппо вышел на связь с российскими военными, заявив о готовности сложить оружие и вернуться к мирной жизни при посредничестве РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Российские офицеры провели видеоконференцию с представителем (командиром) вооруженного отряда, который насчитывает более 600 человек, плюс почти у каждого есть семьи, жены, дети. Находятся они где-то в южной части провинции Алеппо (на границе с Идлибом). Как сообщил командир, имя которого не называем в целях его безопасности, раньше они действовали совместно с группировкой "Джебхат-ан-Нусра"*, но сейчас разочаровались в проводимой ими политике. (Он сказал, что) время показало, что "Джебхат-ан-Нусра"* — это не умеренная оппозиция, которая ведет борьбу против ИГИЛ* и ставит высокие цели процветания страны, тем самым вводя в заблуждение массу людей, а настоящие бандиты, жаждущие легкой наживы", — рассказал собеседник агентства.

По словам боевика, в рядах "Нусры"* на сегодняшний день большое количество иностранных наемников, от рук которых погибло большое количество сирийских граждан, включая женщин и детей.

"Поэтому сейчас мы твердо решили больше с ними не сотрудничать, но не знаем, что делать дальше, как сложиться наша судьба. Мы хотим мира и светлого будущего для наших детей", — добавил главарь бандформирования.

Российский офицер в свою очередь подчеркнул, что только за последнее время более 500 человек сложили оружие и перешли на сторону правительства. И предложил им дальнейшее сотрудничество, гарантировал, что в случае если они перейдут на сторону официального правительства, Россия как нейтральная сторона обеспечит их безопасность, окажет медицинскую и гуманитарную помощь и будет содействовать амнистированию всех, кто не совершал тяжких преступлений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.