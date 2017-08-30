В ООН назвали предполагаемое число жертв сирийского конфликта

ООН, 30 авг — РИА Новости. Число жертв конфликта в Сирии может достигать полумиллиона человек, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он вновь заявил о необходимости передачи сирийского досье в Международный уголовный суд (МУС).

"Никто из нас не сможет избежать общего позора, что вместе мы это не остановили, несмотря на минимум 300 тысяч, а может быть и 500 тысяч сирийцев, которые были убиты", — заявил О'Брайен.

В среду он в последний раз выступил с докладом Совету Безопасности ООН в должности замгенсека по гуманитарным вопросам. Ранее на этот пост был назначен Марк Лоукок, также представитель Соединенного Королевства.

"Я вновь призываю, в последний раз в должности гуманитарного координатора, членов Совета Безопасности ООН, передать эту ситуацию, и ответственных за это людей в Сирии, в Международный уголовный суд", — сказал О'Брайен.

В марте 2016 года бывший тогда генеральным секретарем ООН Пан Ги Мун во время визита в Ливан заявил, что по некоторым оценкам, число жертв сирийского конфликта может превышать полмиллиона человек.

Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ранее неоднократно призывал Совет Безопасности ООН передать досье по военным преступлениям в Сирии в МУС. Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считал нецелесообразным передачу в МУС новых досье на примере деятельности этого органа по Ливии.

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