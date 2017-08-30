Коалиция обвинила Россию и Сирию в том, что они не борются с ИГ*

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Коалиция во главе с США назвала "пустыми" заявления Дамаска и Москвы о борьбе с террористами из-за договоренностей об их перемещении на восток страны.

Ранее сирийские военные одобрили сделку с участием ливанского движения "Хезболлах" по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*.

"Коалиция не была стороной какого-либо соглашения между ливанским "Хезболлах", сирийским режимом и ИГ*. Слова России и сил, поддерживающих режим, о борьбе с ИГ*, являются пустыми, когда они заключают сделки с террористами и позволяют им перемещаться транзитом через подконтрольную им территорию", — говорится в заявлении коалиции.

В коалиции также заявили, что нанесли авиаудар, чтобы "предотвратить передвижение боевиков ИГ* на границу с Ираком", где действуют союзные коалиции иракские силы. В результате была разрушена дорога между населенными пунктами Хамайма и Абу-Камаль. При этом отмечается, что удары были нанесены не по конвою ИГ*, а по "отдельным автомобилям и боевикам, которых четко идентифицировали как ИГ*".

Ранее официальный Дамаск не раз обвинял коалицию в том, что ее силы "выдавливают" боевиков из Ирака на территорию Сирии, а также в том, что она не борется с террористами в Сирии и мешает властям страны делать это.

На минувшей неделе МИД Сирии направил в ООН жалобу на удары коалиции по Ракке, в результате которых погибли почти 80 мирных жителей. В самой коалиции в начале августа признали, что в ходе операции против ИГ* в Сирии и Ираке из-за авиаударов союзников погибли 624 мирных жителя. Дамаск призывал ООН распустить коалицию, подчеркивая, что ее действия помогают боевикам.

"Зачистка" Ливана от ИГ*

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" совместно с сирийской армией с одной стороны границы и ливанская армия с другой начали операцию по освобождению от ИГ* территорий на сирийско-ливанских рубежах. Военным удалось отвоевать десятки квадратных километров захваченных территорий.

На протяжении последней недели сирийские военные и "Хезболлах" проводили операцию в Каламуне. С 7.00 мск 27 августа в этом районе было объявлено перемирие. Сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*, которые попали в окружение.

В понедельник боевики ИГ* и члены их семей были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат.

Ливанские спецслужбы, в свою очередь, продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

*Запрещенная в России террористическая организация

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