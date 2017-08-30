БЕЙРУТ, 30 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Результатом побед сирийской армии и ее союзников становится отказ ряда государств от поддержки оставшихся в Сирии террористов, заявил президент страны Башар Асад на встрече в Дамаске с замминистра иностранных дел Ирана Хусейном Джабери Ансари.

"Изменение позиций некоторых государств связано с победами сирийской армии и ее союзников. Наиболее важное в этих позициях, это ряд действий, ведущих к прекращению финансирования оставшихся террористов в Сирии со стороны ряда стран", — цитирует Асада пресс-служба президента САР.

Башар Асад отметил важность предоставляемой помощи со стороны Ирана и ряда других государств, заявив, что "проект террора в Сирии повержен, и пути назад нет, до полной победы и возвращения мира и безопасности на всей территории Сирии".

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