Россия испытала более 600 современных образцов военной техники в Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия в ходе антитеррористической операции в Сирии испытала более 600 современных образцов военной техники, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы "прокатили" через сирийский конфликт свыше 600 современных образцов военной техники", — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017".

Борисов напомнил, что в сирийской операции принимали участие такие современные российские боевые самолеты, как Су-35, Су-34, а также Су-24 и Су-25, оснащенные новыми комплексами СВП-24, позволяющие эффективно применять неуправляемые боеприпасы.

Также в реальных боевых условиях были испытаны крылатые ракеты "Калибр", запускавшиеся с различных носителей, в том числе с подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", комплексы радиоэлектронной борьбы, новые бронеавтомобили и стрелковое оружие.

"Невозможно переоценить тот факт, что представители оборонно-промышленного комплекса были рядом с нами в Сирии и при выявлении изъянов сразу же на месте или в кабинетах своих бюро вносили правки в конструкторскую документацию новейших образцов боевой техники", — добавил он.

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