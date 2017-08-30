В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Эш-Шир провинции Хама местному населению выдано 1,6 тонны продовольствия; в населенном пункте Камишлия провинции Хасеке жители получили 3 тонны продовольственных наборов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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