Турецкая артиллерия обстреляла сирийский город Африн

БЕЙРУТ, 30 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкая армия выпустила ракеты по жилым кварталам города Африн на севере сирийской провинции Алеппо, пострадали десять мирных жителей, сообщил в среду РИА Новости курдский сирийский политик из Африна Резан Хеду.
По словам политика, обстрел начался в то время суток, когда большинство людей с семьями занимались покупками в преддверии мусульманского праздника Курбан байрам. "Периодические обстрелы деревень в пригороде Африна на данный момент продолжаются",- добавил Хеду.
"Они (турки – ред.) своим сегодняшним обстрелом хотят испортить налаженные отношения и договоренности между русскими и курдами. В то время, как русские хотят быть гарантом стабильности, в том числе и на севере Алеппо, привлекая свою военную полицию",- добавил Хеду.
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