Турецкая артиллерия обстреляла сирийский город Африн

БЕЙРУТ, 30 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкая армия выпустила ракеты по жилым кварталам города Африн на севере сирийской провинции Алеппо, пострадали десять мирных жителей, сообщил в среду РИА Новости курдский сирийский политик из Африна Резан Хеду.

"Сегодня жилые кварталы города Африн подверглись ракетному обстрелу со стороны Турции. Сильно пострадали дома мирных жителей, ранены десять человек, включая девочку одиннадцати лет",- рассказал Хеду.

По словам политика, обстрел начался в то время суток, когда большинство людей с семьями занимались покупками в преддверии мусульманского праздника Курбан байрам. "Периодические обстрелы деревень в пригороде Африна на данный момент продолжаются",- добавил Хеду.

Представитель сирийских курдов в Африне заявил, что сегодняшний обстрел города турками не первый. Жилые кварталы подвергаются обстрелам артиллерии на протяжении года. Однако сегодня удар артиллерии был интенсивным и продолжительным, что, по словам Хеду, неприемлемо при учете наличия в городе десятков тысяч беженцев помимо коренных жителей.

"Они (турки – ред.) своим сегодняшним обстрелом хотят испортить налаженные отношения и договоренности между русскими и курдами. В то время, как русские хотят быть гарантом стабильности, в том числе и на севере Алеппо, привлекая свою военную полицию",- добавил Хеду.

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