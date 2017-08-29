В ОАЭ обвинили Иран и Турцию в попытке ослабить суверенитет Сирии

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Иран и Турция пытались ослабить суверенитет Сирии, они должны прекратить вмешательство в конфликт, заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.

"Наряду с внутренней политической ситуацией сирийская проблема возникла в результате вмешательства внешних сил, в частности Иран и Турция действовали для ослабления суверенитета Сирии, они должны прекратить вмешиваться в конфликт", — сказал аль-Нахайян.

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