Россия поддерживает идею объединения сирийской оппозиции, заявил Лавров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва поддерживает инициативу Саудовской Аравии по объединению трех платформ сирийской оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда Саудовская Аравия выступила с инициативой объединить Высший комитет по переговорам, который был создан в свое время на встрече в Эр-Рияде, с Каирской группой оппозиционеров и Московской группой оппозиционеров, мы активнейшим образом это поддержали. Я считаю, что это неизбежный ход, который будет способствовать началу действительно существенных, содержательных переговоров о будущем Сирии", — сказал он на пресс-конференции в Абу-Даби.

"Не беда, что пока какого-то прорыва не было. Как говорится, лиха беда начало. Главное, что процесс этот начался, и участники этого процесса – и Эр-Риядская группа, и Каирская, и Московская – договорились эти усилия продолжать. Будем всячески помогать нашим саудовским коллегам двигаться в этом направлении", — добавил Лавров.

Он не согласился с тем, что переговоры по объединению сирийской оппозиции провалились. "Я не согласен с тем, что усилия по объединению внешней оппозиции провалились. Я уже сказал, что была первая встреча, и мы за то, чтобы эти усилия были продолжены. Слишком глубокими были расхождения до недавнего времени, чтобы надеяться урегулировать эти разногласия, как говорится, за один присест. Так что мы будем всячески поощрять работу в этом направлении", — подчеркнул он.