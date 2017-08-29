Лавров призвал сирийскую оппозицию отказаться от ультиматумов

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Оппозиция в Сирии должна отказаться от ультиматумов для урегулирования ситуации в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. © РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL Перейти в фотобанк Россия поддерживает идею объединения сирийской оппозиции, заявил Лавров

"Необходимо, чтобы оппозиция вела себя реалистично, отказалась от ультиматумов, которые не вписываются в те правила, которые были одобрены Советом безопасности ООН. Совет безопасности постановил, что судьбу Сирии должны решать сами сирийцы. Там никаких предварительных условий не содержится", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров в ОАЭ.

Ожидается, что новый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет в сентябре.